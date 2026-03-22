FATİH\'te Doğal Gaz Patlaması: 8 Kişi Kurtarıldı

FATİH'te doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 9 kişiden 8'ii ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Olayın ardından çalışma başlatan ekiplerin çalışmaları ve enkazda kalan kişilerin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Enkazda kalan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.