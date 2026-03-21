İran, Nükleer Silah Arayışında Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Nükleer Silah Arayışında Değil

Haberin Videosunu İzleyin
İran, Nükleer Silah Arayışında Değil
21.03.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran, Nükleer Silah Arayışında Değil
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşularla sorun istemediklerini ve nükleer silah arayışında olmadıklarını belirtti.

Orta Doğu'da gerilim ve çatışma riski her geçen gün artarken, İran'dan dikkat çeken bir "yumuşama" mesajı geldi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı restleşmeler sürerken Tahran yönetimi, diplomasi ve diyalog vurgusunu öne çıkaran açıklamalar yaptı.

İRAN'DAN SAVAŞ GÖLGESİNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajını paylaştı. Pezeşkiyan, ülkede ve bölgede artan belirsizliklere dikkat çekerek, farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı. Nevruz'un İran kültüründe yeni bir başlangıcı simgelediğini belirten Pezeşkiyan, bu yıl bayrama her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Komşu ülkelerle çatışma istemediklerini açık şekilde dile getiren Pezeşkiyan, "Duamız, Allah'ın ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız" dedi.

NÜKLEER MESAJ: ASLA ARAYIŞ İÇİNDE OLMADIK

Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirme niyetine ilişkin tartışmalara da değinerek, ülkede hiçbir yetkilinin bu yönde bir adım atamayacağını söyledi. İran'ın hiçbir zaman nükleer silah arayışında olmadığını belirten Pezeşkiyan, Devrim Lideri Ali Hamaney'in de nükleer silahları İslam hukuku açısından yasakladığını sık sık dile getirdiğini aktardı.

BÖLGESEL GÜVENLİK ÇAĞRISI

İran Cumhurbaşkanı ayrıca Orta Doğu'da kalıcı barış için bölge ülkelerinin ortak bir güvenlik yapısı kurması gerektiğini savundu. İslam ülkelerinden oluşacak bir yapının bölgede istikrarı sağlayabileceğini ifade eden Pezeşkiyan, barış ve huzur için iş birliği çağrısında bulundu.

Bölgede çatışma ihtimali konuşulmaya devam ederken, Tahran'dan gelen bu mesajlar, diplomasi kapısının tamamen kapanmadığına işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşularıyla sorun yaşamak istemediklerini belirterek, "Nükleer silah arayışında değiliz" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: DHA

Mesud Pezeşkiyan, Nevruz Bayramı, Kültür, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Nükleer Silah Arayışında Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:49
Bu parayı veren alır Beşiktaş Orkun’un bonservisini belirledi
09:11
Erdoğan’dan Arda Güler’e: 68 metreden taktı
08:57
Manchester United’a büyük şok
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
08:31
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu
08:20
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı
08:07
Rusya’da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti
07:33
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
06:24
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
04:33
Trump: İran’a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
03:18
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 09:53:46. #7.13#
SON DAKİKA: İran, Nükleer Silah Arayışında Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.