İran, Nükleer Silah Arayışında Değil

Orta Doğu'da gerilim ve çatışma riski her geçen gün artarken, İran'dan dikkat çeken bir "yumuşama" mesajı geldi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı restleşmeler sürerken Tahran yönetimi, diplomasi ve diyalog vurgusunu öne çıkaran açıklamalar yaptı.

İRAN'DAN SAVAŞ GÖLGESİNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajını paylaştı. Pezeşkiyan, ülkede ve bölgede artan belirsizliklere dikkat çekerek, farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı. Nevruz'un İran kültüründe yeni bir başlangıcı simgelediğini belirten Pezeşkiyan, bu yıl bayrama her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Komşu ülkelerle çatışma istemediklerini açık şekilde dile getiren Pezeşkiyan, "Duamız, Allah'ın ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız" dedi.

NÜKLEER MESAJ: ASLA ARAYIŞ İÇİNDE OLMADIK

Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirme niyetine ilişkin tartışmalara da değinerek, ülkede hiçbir yetkilinin bu yönde bir adım atamayacağını söyledi. İran'ın hiçbir zaman nükleer silah arayışında olmadığını belirten Pezeşkiyan, Devrim Lideri Ali Hamaney'in de nükleer silahları İslam hukuku açısından yasakladığını sık sık dile getirdiğini aktardı.

BÖLGESEL GÜVENLİK ÇAĞRISI

İran Cumhurbaşkanı ayrıca Orta Doğu'da kalıcı barış için bölge ülkelerinin ortak bir güvenlik yapısı kurması gerektiğini savundu. İslam ülkelerinden oluşacak bir yapının bölgede istikrarı sağlayabileceğini ifade eden Pezeşkiyan, barış ve huzur için iş birliği çağrısında bulundu.

Bölgede çatışma ihtimali konuşulmaya devam ederken, Tahran'dan gelen bu mesajlar, diplomasi kapısının tamamen kapanmadığına işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşularıyla sorun yaşamak istemediklerini belirterek, "Nükleer silah arayışında değiliz" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.