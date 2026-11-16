Esenyurt Belediyesi'ndeki ihale soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'ndeki ihale soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

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Esenyurt Belediyesi'ndeki ihalelere ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Otman, ESPAŞ Genel Müdürü İbrahim Albayrak ve Kerem Aslan tutuklandı; 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hasan Otman, belediye iştiraki ESPAŞ'ın Genel Müdürü İbrahim Albayrak ve Yusuf Ulutaş'ın şoförü Kerem Aslan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira nakit para ile 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 lüks marka saat ve çeşitli altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Ulutaş'ın kiraladığı boş dairede yapılan aramada ise 7 milyon dolar ve 400 bin avro nakit para bulundu.

Soruşturmada, ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketler üzerinde kalması amacıyla organizasyon kurulduğu, işi alan firma sahiplerinden belediyeden aldıkları hakedişlerin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildiği tespit edildi. Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak'ın hakedişlerini alabilmek amacıyla, ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine Seyrantepe'deki bir pastanede 3 milyon lira verdiğine ilişkin ifadeler dosyada yer aldı. Tespitlere göre, para tesliminin ardından şirketin hakedişleri ödendi. Bir başka kayıtta ise Toprak'ın, ASM firması sahibi Yılmaz aracılığıyla Ulutaş'a para verdiğine yönelik ifadeler bulunduğu belirtildi.

CAN AKSOY GÖREVDEN ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy da görevden alınmıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen yeni operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hasan Otman, belediye iştiraki ESPAŞ'ın Genel Müdürü İbrahim Albayrak ve Yusuf Ulutaş'ın şoförü Kerem Aslan tutuklandı. Yusuf Ulutaş'a ait olduğu belirtilen paranın bulunduğu evde HTS kaydı tespit edilen Esenyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çilem Bölük ile Ulutaş'ın sekreteri, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Esenyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Güler Çınar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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