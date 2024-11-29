Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Bireylere Eğitim Desteği

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal uyumlarını desteklemek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimler veriyor. Engelsiz Sanat Atölyesi'nde gerçekleşen eğitimlerle engelli bireyler hem fiziksel gelişimlerini hem de sosyal becerilerini güçlendirme imkanı buluyor.

Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde yer alan atölyede düzenlenen müzikal çalışmalar, bireylerin sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda müzikal yeteneklerini de keşfetmelerine olanak sağlıyor. Haftanın beş günü, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen kurslarda, katılımcılara farklı enstrümanları çalma fırsatı sunuluyor. Böylece özel gereksinimli bireyler, tıpkı diğer akranları gibi yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor.

"Bireylerimize sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturmak"

Derslerin çok keyifli geçtiğini söyleyen Müzik Terapisti Doğancan Sarıtaç, "Burada özel bireylere dersler veriyoruz. Buranın amacı çocuklarımıza, bireylerimize sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturmak. Çünkü bu bireyler günlük hayatlarında pek sosyalleşebilme imkanı bulamıyor. Buraya gelerek farklı arkadaşlar tanıma fırsatı buluyorlar. Esenyurt Belediyesi olarak özel bireylerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.