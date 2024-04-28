Esenyurt Belediyesi, öğrenme güçlüğü olan çocuğa umut oldu

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, doğuştan öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite tanısı konulan 12 yaşındaki Miraç Mengütaş'a umut oldu. Küçük Miraç, belediyeden aldığı eğitimle okuma yazmayı öğrendi.

Doğuştan öğrenme ve hiperaktivite tanısı konulan Mengütaş'ın ailesi, eğitim için Esenyurt Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Başvuru sonrası bireysel eğitimlere başlayan küçük Miraç, uzman hocaların dersleri sayesinde okuma yazmayı öğrendi.

Küçük Miraç'ın aldığı eğitimler sonunda büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Bireysel Öğretmeni Cansu Şahin, şunları anlattı:

"Öğrencimiz Miraç Mengütaş, kurumumuza öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite tanısı ile geldi. Kurumumuzda bireysel eğitim seanslarıyla akademik anlamda Miraç'a destek olmaktayız. Öğrencimiz buraya geldiğinde harfleri ve okuma yazmayı bilmiyordu. Özel teknik ve yöntemlerle önce harfleri, sonra da okuma ve yazmayı öğrettik. Miraç dikte yöntemi ile öğrendiklerimizi de pekiştirerek tamamen büyük ilerleme sağladı. Miraç artık okuyor, yazıyor ve anlıyor. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz."

Oğlu Miraç'ın aldığı eğitim sonrası derslerine daha iyi konsantre olduğunu söyleyen anne Esra Mengütaş da şunları söyledi:

"Biz Miraç ile kuruma geldiğimizde hiç okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma yapamıyorduk, ders çalışamıyorduk. Buraya geldiğimizde gayet güzel bir şekilde derslerimize konsantre olduk. Okuma yazma öğrendik, dikte yapıyoruz. Hocalarımızdan çok memnunuz. Ben bir anne olarak Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sunduğu için gerçekten çok minnettarım."