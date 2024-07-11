Esenyurt Belediyesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Çöp Alanını Temizledi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Çöp Alanını Temizledi

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Esenyurt Belediyesi, vatandaşların yoğun talepleri üzerine Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki çöp toplama alanını temizledi. Temizlik çalışmalarıyla çevre kirliliği ve kötü koku önlenmiş oldu.

11.07.2024 11:49  Güncelleme: 11:57
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki çöp toplama alanını tamamen temizledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "Temiz, Yeşil ve Ulaşılabilir Esenyurt" sloganı ile daha temiz ve hijyenik bir kent için temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Son olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde uzun yıllardır kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan çöp toplama alanındaki çöpler toplandı. Toplanan atıklar, sürdürülebilir bir çevre için Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'ne gönderildi. Alanın temizlenmesi ile yıllardır oluşan toprak tahribatının yanı sıra çevre kirliliğinin ve kötü koku yayılımının da önüne geçilmiş oldu.

Vatandaşlar, yapılan temizlik çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

- Emin Kaya: "Kokudan dolayı ofislerimizde duramıyorduk. Alandaki çöpler sürekli hastalığa yol açıyordu. Bununla alakalı biz şikayetlerimizi gerekli mercilere ilettik. Şu anki hali gayet muntazam bir şekilde. Belediye Başkanı'nın talimatları doğrultusunda çöpler bir günde kaldırıldı, kum ve kireç serimi yapıldı. Şu anda iş merkezi olarak herhangi bir problemimiz kalmadı. Karşı tarafta zaten spor tesisi de var. Onlar da sağlıklı bir şekilde sporlarını yapabilecekler."

- Tuncay Kılıç: "Ben iki seneden beri burada hizmet ediyorum. Çok büyük bir sorundu. Arkadaşlarla yemeğe giderken kokudan dolayı neredeyse yemek yiyemiyorduk. İçimiz dışımız, her yerimiz çöp kokuyordu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şu an gayet sakin, temiz. Eski haline kavuştu" diye belirtirken Nebahat Koç ise şunları söyledi: "Öncesinde çok rahatsız oluyorduk. Belediyemizden de memnunuz. İçeride çalıştığımız halde kapı açıldığında koku bizi rahatsız ediyordu. Bu sorun ortadan kaldırıldığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Çöp Alanını Temizledi - Son Dakika

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