Esenyurt Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Sıcak havalarla artan sinek ve haşere türlerine karşı ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, kemirgenlere karşı da yoğun bir çalışma yürütüyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçenin temiz, bakımlı ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda sinek ve haşerelere karşı belediye ekiplerince yürütülen ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun sular ile dere yatakları, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, rögarlar, çöp konteynerleri, sazlık alanlar ve park ve bahçelerde ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda, doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor.

Ekipler, halkın rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarının 43 mahallede düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.