Esenyurt Belediyesi Temizlik Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Temizlik Filosunu Güçlendirdi

Esenyurt Belediyesi, temizlik filosuna yeni araçlar kazandırarak daha temiz bir ilçe için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni alınan çöp kamyonlarıyla çöp sorununa hızlı çözüm üreten belediye, kentin her bir noktasını süpürerek yıkama çalışmaları da yapıyor. Başkan Ahmet Özer, atık toplama merkezini yenilediklerini ve sürdürülebilir bir çevre için çaba gösterdiklerini belirtti.

13.06.2024 13:11
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, temizlik filosuna yeni araçlar kazandırdı. Temizlik İşleri şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları denetleyen Başkan Ahmet Özer, "Bütün çabamız halkımızın daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeşil bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak. Mottomuz: Sürdürülebilir bir çevre, temiz bir Esenyurt" dedi.

Esenyurt Belediyesi, daha temiz bir ilçe için kolları sıvadı. Belediye, araç filosunu genişleterek, sokak ve caddelerde bulunan konteynerleri yeniledi. Yeni alınan 12 adet çöp kamyonu ile çöp sorununa hızlı çözüm üreten belediye, kentin her bir noktasını süpürerek yıkama çalışmaları da yürütüyor.

Temizlik işleri şantiyesinde personelle bir araya gelerek çalışmaları yakından takip eden Başkan Özer, sürdürülebilir bir çevre için atık toplama merkezini de yenilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mottomuz: Sürdürülebilir bir çevre, temiz bir Esenyurt. ütün çabamız halkımızın daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeşil bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak üzerine kurulu. Bunu gerçekleştirebilmek için 650 kişilik çalışanımızla bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özellikle Kurban Bayramı öncesi çöplerin hızla temiz bir biçimde toplanması konusu bizim için önemli. Bu konunun en önemli noktalarından birisi de lojistik meselesidir. Bu anlamda 8 tane yeni çöp kamyonu almıştık ve buna 4 adet daha ekledik. Atık Toplama Merkezimizi yeniledik. Orada toplanan atıklarla, özellikle geri dönüşüme gidecek olan atıkların ayrıştırılması hem çocuklarımızın geleceği hem halkımız açısından çok önemli. Bu şekilde atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor yani bu alanda da önemli bir mesafe katettik.

"Halkın sağlığı öncelikli meselemizdir"

Çöp konteynerlerimizi yeniledik. Bir kısmını alana gönderdik, kalanların ise çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede konteynerle ilgili olan tüm ihtiyaçlarımızı gidermiş olacağız. Yer altına konulması gereken konteynerlerin çalışmaları ise devam ediyor. Şu anda alanda 310 temizlik işçisi kardeşimiz sokaklarımızı, caddelerimizi süpürüyor, temizliyor. Yaklaşık 300 kişi de bu çöplerin toplanması, taşınması, gerekli mekanizasyonun sağlanması için gece demeden, gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bizim temel amacımız Esenyurt'un temiz olmasıdır. Halkın sağlığı öncelikli meselemizdir. Çöplerin gelişigüzel atılmaması konusu çok önemli. Çöp konteynerlerini devirmek isteyen bir takım kötü niyetli insanların derhal zabıtaya bildirilmesi konusunda ricada bulunuyoruz. Çünkü bir çeşit halk düşmanlığı yapıyorlar ve kent suçu işliyorlar. Siz de buna izin vermeyin,  zabıtaya bildirin ve gerekli işlemleri yapalım. Çünkü bu şehir hepimizin. Kentin sağlıklı ve temiz olması bizim de sağlık ve huzur içinde yaşamamız demektir. Bu konuda da önemli bir yol aldık. Bunda emeği geçen tüm personele, sokaklarımızı gece gündüz demeden çalışarak temizleyen bu dev orduya teşekkür ediyorum. Esenyurt halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."?

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi Temizlik Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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