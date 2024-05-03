Esenyurt Belediyesi Üçevler Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasıyla Üçevler Mahallesi 911. Sokak'ın yolları yenilendi.

Esenyurt Belediyesi, kentin modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki bozuk yolları yenilemeye başlayan ekipler, bu kapsamda Üçevler Mahallesi 911. Sokak'ta yaklaşık 250 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmalar ile vatandaşların rahat ve güvenli seyahat etmesi hedefleniyor.

İlçede bozuk yol sorunu çözülene kadar asfalt ve parke yol çalışmalarına devam edileceğini belirten Başkan Özer, Esenyurt'u her alanda 21. yüzyıla yakışır bir kent haline getireceklerini söyledi.