Esenyurt Belediyesi Yangın Mağduru Aileye Yardım Etti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Yangın Mağduru Aileye Yardım Etti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, evlerinde çıkan yangın sonrası zor durumda kalan ailenin çağrısını cevapsız bırakmadı. Belediye yetkilileri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından temizlik ve bakım çalışmalarının başlayacağı daire, tamamen yenilenmiş olarak aileye teslim edilecek.

07.07.2024 11:18
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, evlerinde çıkan yangın sonrası zor durumda kalan ailenin çağrısını cevapsız bırakmadı. Belediye yetkilileri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından temizlik ve bakım çalışmalarının başlayacağı daire, tamamen yenilenmiş olarak aileye teslim edilecek.

Esenyurt'ta geçen günlerde bir sitenin 22'nci katındaki bir dairenin elektrik kontağında yaşanan sorun nedeniyle yangın çıktı. Bir anne ile çocuğunun yaşadığı dairenin mutfak bölümü tamamen yandı. Yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kalan ailenin yakınları, Başkan Özer'e ulaşarak yardım talebinde bulundu.

Başkan Özer, durumu öğrenir öğrenmez yardım talebine karşılık vererek, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız'ı görevlendirdi. Yangınzede aileyi ziyaret eden Ayyıldız olay yerini inceledi, ihtiyaç ve talepleri dinledi. Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları yapılan dairenin temizlenmesi için personel görevlendirildi. Temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yapılacak beyaz eşya ve mobilya desteği ile daire tamamen yenilenmiş olarak aileye teslim edilecek.

Yangın sonrası evi küle dönen ailenin yakını Turan İbiş, Başkan Özer'e kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Saat 10.00 sıralarında yangın başlamış. Site yönetiminden arayarak evimde bir yangın çıktığını söylediler. Biz gelene kadar zaten yangına müdehale etmiş ve söndürmüşlerdi. Yardım talebimiz sonrasında ise Ahmet Başkanımız arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Allah herkesten razı olsun. Esenyurt Belediyesi yöneticilerine ve çalışanlarına yardım ve destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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