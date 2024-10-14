Esenyurt İstihdam Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Esenyurt İstihdam Fuarı Açıldı

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Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen İstihdam Fuarı, iş arayan vatandaşlarla 100'den fazla sektör temsilcisini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Ahmet Özer, işsizlikle mücadele ve sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı.

14.10.2024 16:04  Güncelleme: 16:09
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) İş arayan yurttaşlarla 100'den fazla sektör temsilcilerini buluşturmayı amaçlayan Esenyurt İstihdam Fuarı açıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Sosyal belediyecilik kimsesizlerin kimsesi olmak, sesi çıkmayanların sesi olmak, halkçı bir belediyeyi hayata geçirebilmektir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. 3 gün boyunca burada, bu alanda binlerce insanımız iş sahibi olacak. Bu da bizi mutlu edecek" dedi.

Esenyurt İstihdam Fuarı, ilçedeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bugün açıldı. 100'den fazla sektör temsilcisinin iş arayanlarla buluşturulmasının amaçlandığı fuarın açılış konuşmasını Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yaptı.

"Bizim etrafımızdaki insanları iş güç sahibi yapmamız, aç insanlarımızı doyurmamız ve akşam yatağa çocuklarımızın aç girmemesini sağlamamız gerekir" diyen Özer, "Bunu hem insani olarak hem vicdani olarak yapmamız lazım. Biz de belediye olarak buna öncülük etmeye çalışıyoruz. O nedenle yaratılan katma değerin tabana yayılmasını sağlıyoruz. İşte bu fuarın en büyük özelliklerinden biri bu. İş arayan kardeşlerimizle işçi arayan firmalarımızı buluşturmak. Bugün bunu da özellikle bir farkındalık yaratalım diye yapıyoruz. 3 gün sürecek ama devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyecilik, kimsesizlerin kimsesi olmaktır"

Fuara ilişkin gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Özer, işsizlik sorununa dikkat çekti. Belediyeye bağlı kariyer merkezi olduğunu da anımsatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hele bu ekonomik kriz süreci içerisinde işsizlik daha da giderek dayanılmaz boyutlara ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Esenyurt'umuzda da çok sayıda işsiz var. Biz sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu kardeşlerimizi işsiz bırakmamak, işe sokmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bunun için bir kariyer merkezimiz var. Burada 35 tane kendi alanında yetişmiş elemanımız çalışıyor ve her gün onlarca, yüzlerce başvuruyu alıp onları ilgili firmalarla eşleştiriyor. Sonra o firmaların yöneticileri, profesyonelleri geliyor. Mülakatlar yapıyor ve işi arayanla işe alanın uyum sağladığı, ihtiyaçları karşıladığı andan itibaren de kişi iş sahibi oluyor. Aynı zamanda sosyal belediyecilik kimsesizlerin kimsesi olmak, sesi çıkmayanların sesi olmak, halkçı bir belediyeyi hayata geçirebilmektir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu 3 gün boyunca burada, bu alanda binlerce insanımız iş sahibi olacak. Bu da bizi mutlu edecek."

"Bütün büyük firmaların hepsi burada"

Fuarda oğlu için depoculuk işi aramaya gelen İsmail Yıldırım, "Oğlumla görüşmelere geldik. Burası olmasaydı tek tek ya internetten bakacaktık ya da fabrikalara gidip de ilanlara, gazetelere bakacaktık. Şimdi öyle bir sıkıntı yok. Bütün büyük firmaların hepsi burada. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Gençlerimizi böyle kazandıracağız" dedi.

"Çok büyük bir AŞ kapısı"

Forklift operatörlüğü için birkaç yere başvuru yaptığını söyleyen Erdal Doğan da "Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çok büyük bir AŞ kapısı. Çok memnunuz ilçemizden" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt İstihdam Fuarı Açıldı - Son Dakika

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