Esenyurt'ta sitedeki binanın 32. katında bulunan dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Orhangazi Mahallesi 1650. Sokak'ta yer alan sitedeki 35 katlı binanın 32. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dairedeki alevleri gören site sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binanın yüksek olması nedeniyle alevlere müdahalede zorlanan ekipler, yangın merdiveniyle su hortumunu daireye ulaştırdı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta 32. Kat Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?