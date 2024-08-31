Esenyurt'ta 33 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 33 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Esenyurt\'ta 33 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Esenyurt'ta bulunan 33 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar ise tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda toplam 15 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını belirtti ve can kaybının olmadığını söyledi.

31.08.2024 15:47
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Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada mahsur kalanların tahliye çalışması da tamamlandı.

Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunanlar pencerelere yöneldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ilk etapta merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yangın söndürülürken, binada mahsur kalanların tahliyesi merdivenli sepetle yapıldı.

Dumandan etkilenenler sepetle indirilip, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu binadan toplam 15 kişi merdivenli sepetle kurtarıldı.

Alt katlarda oturanlar da kendi imkanlarıyla ve itfaiyenin yardımıyla binadan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Nazım Hikmet Bulvarı da trafiğe açıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in açıklaması

Bu arada, yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyledi.

Tahliye borularından dumanın tüm binaya yayıldığını belirten Özer, "Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış, 100 civarında da tahliye var. Diğer tahliye edilenlerle ilgili bir sorun yok. Bir kısım arkadaşlarımızın dumandan dolayı tedavileri ayakta yapılıyor. İtfaiyemizi görev başında, çok şükür bir can kaybı yok, hayati tehlikesi olan da yok şu anda aldığım bilgiye göre." dedi.

Kaynak: AA

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