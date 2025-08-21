Esenyurt\'ta Balkonundan Düşen Bebek Yaralandı

ESENYURT'ta 5 katlı binanın beşinci katındaki dairenin balkonundan kaldırıma düşen 1 yaşındaki Ali Asaf A., ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1935. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Asaf A. henüz bilinmeyen nedenle 5 katlı binanın beşinci katındaki dairenin balkonundan kaldırıma düştü. Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı Ali Asaf, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan 1 yaşındaki Ali Asaf'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.