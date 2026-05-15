Esenyurt'ta Barış ve Kardeşlik Köprüsü Açıldı - Son Dakika
15.05.2026 21:11
İBB, eski yapının yerine inşa edilen yeni üst geçidi hizmete sundu, engelli erişimi sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) teknik ömrünü tamamlamış eski yapının yerine inşa edilen Esenyurt'taki yaya üst geçidi, "Barış ve Kardeşlik Köprüsü" adıyla hizmete vermeye başladı.

Açılışta konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, köprünün demirlerinin tamamen çürüdüğünü, kullanılamaz hale geldiğini, bu durumun vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Bu nedenle buranın projelendirmesini gerçekleştirdiklerini ve yapımını üstlendiklerini anlatan Aslan, "Teknik ömrünü tamamlamış eski yapının yerine güvenli, çağdaş ve dayanıklı yeni köprümüzü inşa ettik." dedi.

Avcılar-Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde hayata geçirilen "Barış ve Kardeşlik Köprüsü", İnönü ve Zafer mahalleleri ile Üçevler ve Sultaniye mahallelerini birbirine bağlayarak, bölgedeki yaya sirkülasyonunu güvenli bir koridora taşımayı amaçlıyor.

Engellilerin kullanımına uygun geçit

Toplam 200 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen üst geçit, engelli erişimine uygun inşa edildi.

Kaynak: AA

