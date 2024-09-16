Esenyurt'ta Başkan Özer'den Yiğit Can'a Destek Ziyareti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Başkan Özer'den Yiğit Can'a Destek Ziyareti

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Kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Yiğit Can'ın oyuncak istemesi üzerine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yiğit Can'ı ve dedesini evlerinde ziyaret etti. Özer, sosyal devlet anlayışı ile aileye çeşitli yardımlar yapacaklarını belirtti.

16.09.2024 14:59  Güncelleme: 16:21
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(İSTANBUL)- Kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Yiğit Can'ın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den oyuncak istemesi üzerine Başkan Özer, Yiğit Can ve dedesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Özer, "Bir devletin gücü, bir ailenin durumu ile orantılıdır. Çünkü bir zincirin gücü, en zayıf halkasıyla ölçülür. Devletin gücü, bakanların, başbakanların oturduğu saraylarla veya arabalarla ölçülmez" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden Yiğit Can'ı sırtında taşırken, bir motosikletli kuryenin çektiği görüntülerle sosyal medyada gündem olan dede Temir Demir ve Yiğit Can'ı evlerinde ziyaret etti. Yiğit Can'ın isteği üzerine kendisine oyuncak hediye eden Özer, "Esenyurt'ta Demir Ailesi gibi binlerce hikaye var. Biz de bu ailelere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Başkan Özer konuşmasında aileye düzenli olarak; beyaz eşya, mobilya, aylık kart yardımı ile her gün sıcak yemek desteği de sunulacağını söyledi. Özer ayrıca Yiğit Can'ın tedavisinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için hastaneye gidiş dönüşlerinin belediyenin hasta nakil araçları ile yapılacağını belirtti.

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Başkan Özer, sosyal devlet anlayışının önemine vurgu yaparak, "Bir devletin gücü, bir ailenin durumu ile orantılıdır. Çünkü bir zincirin gücü, en zayıf halkasıyla ölçülür. Devletin gücü, bakanların, başbakanların oturduğu saraylarla veya arabalarla ölçülmez. Esenyurt'ta böyle binlerce aile var. Bir kısmı yoksulluk içinde, bir kısmı ise kötü alışkanlıkların tuzağına düşmüş durumda. Bazıları ise geçim derdinde, akşam evine ekmek götüremiyor. Biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Özer, ekonomik imkanı olan herkesi yardıma davet ederek, "Bir belediye olmaksızın da bu insanlara yardım edebiliriz. Etrafınıza bakın; bu yoksul mahallelerde birkaç aileye yardım etmek, sizden bir şey eksiltmez ama bir aileyi mutlu eder. Onların yaşamına renk katar ve hayata tutunmalarını sağlar. İnsan olmak böyle bir şeydir, kendi gemisini kurtarmak değil, geride kalanlara yardım etmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Başkan Özer'den Yiğit Can'a Destek Ziyareti - Son Dakika

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