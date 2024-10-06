Esenyurt'ta Çıplak Yürüyen Kişiye Adli Kontrol

Esenyurt'ta sokakta çıplak gezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İncirtepe Mahallesi 234. Sokak'ta çıplak yürüyen bir kişiyi görenlerin haber vermesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan A.B'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüphelinin "kasten yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
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