 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt'ta bir evde çıkan tartışmada Y.Ç., karısı R.Ç.'yi bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt\'ta eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
18.12.2023 - 16:03,  Güncelleme: 16:04
Abone Ol

Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi'ndeki evde Y.Ç. henüz belirlenemeyen nedenle karısı R.Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç, bıçakla eşini yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan R.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi Gökevler Mahallesi'nde bir rezidansta olayda kullanılan bıçakla yakaladı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Esenyurt, Çınar, Şiddet, Hastane, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


16:45
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne? Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak

Son Dakika
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:54:53. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement