Esenyurt'ta eskort sitesi kavgası: Kardeşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta eskort sitesi kavgası: Kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Esenyurt\'ta eskort sitesi kavgası: Kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Esenyurt'ta, internetteki eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadının arkadaşlarıyla kavgaya tutuştuğu sırada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı. İki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla öldürülen E.Ş'nin ölümüne neden olan şüpheli U.Ş. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

30.04.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta, internetteki eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadının arkadaşlarıyla kavgaya tutuştuğu sırada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta iki grup arasında çıkan tartışmada E.Ş'nin bıçakla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tartışma sırasında yanlışlıkla bıçakladığı kardeşinin ölümüne neden olan şüpheli U.Ş. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından, diğer şüpheliler R.M, M.K, O.K. ve S.Ç. de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldıkları hakimlikçe R.M, M.K, O.K. ve S.Ç. serbest bırakıldı, U.Ş. ise tutuklandı.

Esenyurt'ta dün U.Ş. ve E.Ş, internetteki eskort sitesi üzerinden çağırdıkları kadının, zorla tutulduğunu söylediği arkadaşları eve gelmiş, iki grup arasında çıkan kavga sırasında U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Esenyurt, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta eskort sitesi kavgası: Kardeşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta eskort sitesi kavgası: Kardeşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement