Esenyurt'ta Freni Bozulan Kamyonet 5 Araca Çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Freni Bozulan Kamyonet 5 Araca Çarptı

Esenyurt'ta freni bozulan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücünün durumu iyi, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

28.11.2024 14:18
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ESENYURT'ta freni bozulan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarptı. Kamyonet araçlara çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kamyonet sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı. Kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Bilal T. Yönetimindeki 51 ABR 306 plakalı kamyonetin freni bozuldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce trafikte ilerleyen 2 minibüse, ardından da park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Bilal T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Trafiğe kapatılan cadde kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir midibüsün arkasından caddede ilerleyen kamyonetin, park halinde bulunan araçlara çarptığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Freni Bozulan Kamyonet 5 Araca Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Freni Bozulan Kamyonet 5 Araca Çarptı - Son Dakika
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