Esenyurt'ta İstihdam Fuarı Düzenlendi

Güncel

Esenyurt Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen İstihdam Fuarı'nda, işçi arayan firmaların temsilcileri ile iş arayan vatandaşlar bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Fuarı'na, sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar farklı sektörlerden 240 firma katıldı.

Firma temsilcilerinin yüz yüze görüşme imkanı bulduğu çok sayıda kişiye iş fırsatı sunan fuar, 16 Ekim'e kadar 10.00-15.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, vatandaşlara iş bulabilmek için çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar 4 bin kardeşimizi iş sahibi yaptık. 5 yılda hedefimiz 100 bin istihdam sağlamak." ifadesini kullandı.

İlçede 3 bin fabrika olduğunu aktaran Özer, işletme sahipleriyle yaptıkları görüşmelerde ilçede yaşayanlara iş olanakları sunmalarını istediklerini kaydetti.