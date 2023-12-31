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Esenyurt'ta kafeteryada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kafeteryada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Esenyurt'un Zafer Mahallesi'nde bir kafeteryada meydana gelen silahlı saldırıda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Mehmet S, Erman K. ve Bahattin A'ya ateş açtı. Olayda Mehmet S. hayatını kaybederken, Erman K. ve Bahattin A. yaralandı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt\'ta kafeteryada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
31.12.2023 - 23:21,
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Esenyurt'ta kafeteryada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Zafer Mahallesi'nde kafeteryada oturan Mehmet S, Erman K. ile Bahattin A'ya silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Erman K. ile Bahattin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin, zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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Esenyurt, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kafeteryada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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