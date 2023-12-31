Esenyurt'ta kafeteryada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Zafer Mahallesi'nde kafeteryada oturan Mehmet S, Erman K. ile Bahattin A'ya silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Erman K. ile Bahattin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin, zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.