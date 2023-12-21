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Esenyurt'ta Kimyasal Atıkların Yol Açtığı Köpüklenme - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kimyasal Atıkların Yol Açtığı Köpüklenme

Esenyurt Haramidere'ye karıştığı iddia edilen kimyasallar, suda köpüklerin oluşmasına neden oldu. Çevrede yaşayanlar, dereden zaman zaman kötü kokuların yayıldığını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise köpüklenmeyle ilgili inceleme yapıldığını belirtti.

Esenyurt\'ta Kimyasal Atıkların Yol Açtığı Köpüklenme
21.12.2023 - 10:37,
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ESENYURT Haramidere'ye Kıraç'ta karıştığı iddia edilen kimyasallar suda köpüklere neden oldu. Boya ve plastik gibi sanayi tesislerinin önünden geçen dereden çevreye zaman zaman kötü kokular yayıldığı da belirtildi. Çevre sakini Osman Kaplaner, "Köpükler büyük ihtimal fabrikalardan gönderilen kimyasal atıklardan kaynaklı. Sadece dereden değil buradaki rögarlardan da köpük geliyor" dedi. İBB ise köpüklenmeyle ilgili inceleme yapıldığını belirtti.

Esenyurt Haramidere'ye karıştığı iddia edilen kimyasallar, suda köpüklerin oluşmasına neden oldu. Çevrede yaşayanlar, dereden zaman zaman kötü kokuların yayıldığını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi. Boya ve plastik gibi ağır sanayi fabrikaları önünden geçen derede oluşan köpükler, görüntülere yansıdı.

"HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ SAĞLIKTIR"

Ortaya çıkan görüntüden duyduğu rahatsızlığı ifade eden çevre sakini Haydar Kantar, "Buradan pislik akacak, sen bunun üstünü kapatmayacaksın, kapatın. Her şeyden önemlisi sağlıktır. Kanalizasyonların 4'te 3'ü buraya akıyor zaten. Gelen pislikler de buradan geçiyor. Pis kokudan geçilmiyor. Yazın burada pis kokudan duramazsın, kışın zaten hiç duramıyorsun" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK İHTİMAL KİMYASAL ATIKLARDAN KAYNAKLANIYOR"

Uzun yıllardır Esenyurt'ta yaşadığını dile getiren Osman Kaplaner, "Sürekli bu Kıraç'taki dereden kaynaklanan koku, özellikle yaz aylarında oluyor. Dere üzerinde oturduğumuz için sürekli bu kokudan rahatsız oluyoruz. Bazen geceleri kimyasal atık, mazot gibi atıklar gönderdikleri için sürekli bu koku evdeki giderlerden hissediliyor. Bazen de dereden köpük geliyor, hatta köpük yollara taşıyor. Bununla ilgili belediyenin bir çalışma yapıp, bunları düzenlemesi gerekiyor. Köpükler büyük ihtimal fabrikalardan gönderilen kimyasal atıklardan kaynaklı bir etkileşim oluşuyor. Derenin kat kat oluşundan dolayı köpürme meydana geliyor. ya da yukarda herhangi bir oto yıkama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama büyük bir ihtimalle kimyasal atıklardan kaynaklanıyor. Sadece dereden değil buradaki rögarlardan da geliyor köpük, genellikle akşam saatleri salınıyor ve yolların kenarlarında köpükler çıkıyor" dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU"

Meral Mercan ise, "Ben 5 yıldır burada oturuyorum, köpük sürekli var, nereden geldiğini bilmiyorum. Yaz aylarında aşırı derecede sinek, çok kötü bir koku, camları açtığınız zaman değişik değişik böcekler camın önüne geliyor. Normalde belediyeyi aradığımız zaman, ilaçlama, gelip buraya bakma gibi bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise köpüklenmeyle ilgili inceleme yapıldığını belirtti.

Kaynak: DHA
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