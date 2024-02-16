Esenyurt'ta Kuyumcuya Giren Şüphelinin Silahla Bir Kişiyi Yaralaması - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kuyumcuya Giren Şüphelinin Silahla Bir Kişiyi Yaralaması

Esenyurt\'ta Kuyumcuya Giren Şüphelinin Silahla Bir Kişiyi Yaralaması

Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuya giren şüpheli, silahla bir kişiye ateş ettikten sonra kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

16.02.2024 15:03
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Esenyurt'ta kuyumcuya giren şüphelinin silahla bir kişiyi yaralaması, iş yeri kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüsüne göre, Bağlarçeşme Mahallesi 1109 Sokak'taki kuyumcu dükkanına giren şüpheli, silahla bir kişiye ateş ettikten sonra kaçtı. Ateş edilen kişi yaralanırken, dükkanda bulunan müşteriler de panik yaşadı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kuyumcuya Giren Şüphelinin Silahla Bir Kişiyi Yaralaması - Son Dakika
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