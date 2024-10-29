Esenyurt'ta, maskeli bir motosikletli kuyumcu dükkanına silahla ateş açtı.
Alınan bilgiye göre, sabah Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'ndeki kapalı kuyumcunun önüne gelen maskeli motosikletli iş yerine silahla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kuyumcunun kepenklerine 7 kurşun isabet ettiğini belirledi.
İşyeri sahibi Ufuk Yalçın, AA muhabirine, daha önce yabancı numaradan arayan bazı kişilerin haraç istediğini ileri sürerek, "Kabul etmedim ve tehdit edildim." dedi.
Öte yandan kuyumcunun kurşunlanması ile motosikletli saldırganın kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Kuyumcuya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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