Esenyurt'ta Otoparkta Hırsızlık: 100 Bin TL'lik Ses Sistemi Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Otoparkta Hırsızlık: 100 Bin TL'lik Ses Sistemi Çalındı

Esenyurt\'ta Otoparkta Hırsızlık: 100 Bin TL\'lik Ses Sistemi Çalındı

Esenyurt'ta park halindeki otomobilin yanına gelen 3 kişi, aracın camını kırarak içerisindeki yaklaşık 100 bin TL değerindeki ses sistemini çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

03.12.2024 12:05  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESENYURT'ta park halindeki bir otomobilin yanına kamyonetle gelen 3 kişi, aracın yan camını kırarak içerideki ses sisteminin parçalarını çaldı. 100 bin TL değerindeki ses sisteminin çalınma anlarını bölgedeki bir güvenlik kamerası kaydetti.

Olay bugün saat 03.20 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetle gelen 3 kişiden biri çevreyi kontrol ederken diğerleri park halindeki Onur Topçu'ya ait 33 TR 178 plakalı otomobilin arka kapısındaki kelebek camı kırdı. Aracın içerisindeki yaklaşık 100 bin TL değerindeki ses sistemini 4 dakika içerisinde söken şüpheliler, kamyonetin kasasına yükledikleri ses sistemi ile kaçarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetle gelen şüphelilerin yaklaşık 4 dakika içerisinde aracın içerisindeki ses sistemini çalarak, kayıplara karıştıkları anlar yer alıyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını polise götüren otomobil sahibi Onur Topçu, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Otomobil, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Otoparkta Hırsızlık: 100 Bin TL'lik Ses Sistemi Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:44:10. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Otoparkta Hırsızlık: 100 Bin TL'lik Ses Sistemi Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.