Esenyurt\'ta Paket Ders Sistemi Başladı
24.03.2026 15:52
Esenyurt Belediyesi, 6.396 öğrenciye yönelik Paket Ders Sistemi ile eğitimde yenilik getiriyor.

Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sosyal-kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Paket Ders Sistemi uygulamasını başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlayan sistem kapsamında, ilçe genelindeki bilgi evleri ve gençlik merkezlerinde eğitim alan toplam 6 bin 396 öğrenciye planlı eğitim veriliyor.

İlçedeki 7-14 yaş grubundaki ilkokul 2. sınıf ile ortaokul 8. sınıf arasındaki öğrencileri kapsayan sistemde temel dersler bütüncül eğitim anlayışıyla işleniyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından belirlenen kitap ve materyaller sayesinde tüm öğrenciler için eşit standartlarda eğitim ortamı oluşturuluyor.

Eğitim modeliyle öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geliştirilen sistem, Yeni Maarif Eğitim Programı'yla da uyumlu yürütülüyor. Eğitim sürecine velilerin de aktif katılımı sağlanırken, toplantılarla öğrencilerin gelişimi yakından takip ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde hayata geçirilen Paket Ders Sistemi, teknolojik altyapısıyla da öne çıkıyor. Akıllı tahta sistemiyle desteklenen eğitimler sayesinde öğrenciler daha interaktif ve verimli bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
