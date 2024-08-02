Esenyurt'ta Restorana Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

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Esenyurt'ta motosiklet üzerinden restorana açtığı ateş sonucu bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

Doğan Araslı Bulvarı'na 16 Temmuz'da motosikletle gelerek restorana açtığı ateş sonucu, buradan geçen A.S.A'nın ölümüne neden olan şüpheli O.E'nin kimliği belirlendi.

Adresi tespit edilen şüpheli O.E. Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince yakalandı. Emniyette 8 suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Doğan Araslı Bulvarı'na motosikletle gelen şüpheli, buradaki restorana silahla ateş açtıktan sonra kaçmış, saldırı sırasında restoranın önünden geçen yabancı uyruklu kişi vurularak yaralanmıştı.

Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.