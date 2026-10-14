Esenyurt\'ta sağanak yolları göle çevirdi, suya kapılan kadın kurtarıldı

ESENYURT'ta sağanak nedeniyle göle dönen yolda suya kapılarak sürüklenen kadını, çevredekiler kurtardı. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde yollar göle döndü. Yağış nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşarken, bir kadın suya kapılarak sürüklendi. Kadının yardımına koşan çevredekiler, onu kurtardı. Bölgede bazı araçlar da suya gömüldü. Kadının suya kapıldığı ve kurtarıldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.