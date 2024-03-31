Esenyurt'ta Seçim Yoğunluğu: Oy Kullanmak İçin Sokaklara Çıkanlar Arasında Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Seçim Yoğunluğu: Oy Kullanmak İçin Sokaklara Çıkanlar Arasında Yoğunluk Oluştu

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip Esenyurt'ta seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere sokaklara çıkınca bazı bölgelerde yoğunluk oluştu. Esenyurt'ta 978 bin 7 nüfuslu vatandaşlar, sabah saatlerinde sandık başına giderek 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullandı. Seçmenlerin okullara yönelmesiyle birlikte birçok bölgede yoğunluk yaşandı. Talatpaşa Mahallesi'nde oy kullanmaya araçla gelen vatandaşlar, park yeri bulmakta zorlandı ve sokaklarda hareket etmekte güçlük çekti.

31.03.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip Esenyurt'ta seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere sokaklara çıkınca bazı bölgelerde yoğunluk oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılında 978 bin 7 nüfuslu Esenyurt'ta çok sayıda vatandaş sabah saatlerinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

Seçmenler, ikamet adreslerinden çıkıp okullara yönelince birçok bölgede yoğunluk oluştu.

Talatpaşa Mahallesi'nde oy kullanmaya araçla gelen vatandaşlar uzun süre park yeri aradı.

Bazı sürücüler çift sıra park edilen araçlar nedeniyle sokak ve caddelerde hareket etmekte zorlandı.

Kaynak: AA

Esenyurt, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Seçim Yoğunluğu: Oy Kullanmak İçin Sokaklara Çıkanlar Arasında Yoğunluk Oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale'de 6 seçmen komşu köyde oy kullanıyor
    09:58 Çanakkale'de 6 seçmen komşu köyde oy kullanıyor

    Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor. Kazabat köyü, nüfusunun azalması ve yerleşim birimi olmaması sebebiyle sandık kurulu oluşturulmamıştır. Bu sebeple seçmenler, 5 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde oy kullanmaktadır.

  • YSK Başkanı: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor
    09:58 YSK Başkanı: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor

    YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, oyunu başkentte kullandı
    09:58 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, oyunu başkentte kullandı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı. Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi ve oyunu '3259' numaralı sandığa attı. Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu belirterek, milletin iradesini sandığa yansıtacağına inandığını ve bütün vatandaşların huzur içinde bir seçim geçireceğini düşündüğünü ifade etti.

  • Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladı
    09:57 Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

  • İzmit'te Orhan Mahallesi'nde Esnaf Tarafından İftar Programı Düzenlendi
    09:57 İzmit'te Orhan Mahallesi'nde Esnaf Tarafından İftar Programı Düzenlendi

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Orhan Mahallesi'nde esnaf tarafından düzenlenen iftar programı, Bağçeşme Camisi önünde gerçekleşti. Mahalle sakinleri ve esnafın bir araya geldiği programda, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve dua edildi. Programı organize eden esnaf adına konuşan Halit Gedik, amaçlarının mahalle kültürünü canlandırmak ve gençlerin kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.

  • Karaman'da Vatandaşlar 714 Sandıkta Oy Kullanmaya Başladı
    09:56 Karaman'da Vatandaşlar 714 Sandıkta Oy Kullanmaya Başladı

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 189 bin 902 seçmenin bulunduğu Karaman'da vatandaşlar sandık başına gitti. Oylarını kullanan Karamanlılar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Karaman'da 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.

  • Gaziantep derbisinde Alg Spor yine kazandı
    09:56 Gaziantep derbisinde Alg Spor yine kazandı

    Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.

  • Konya'da Vatandaşlar Mahalli İdareler Seçimleri İçin Sandık Başına Gitti
    09:55 Konya'da Vatandaşlar Mahalli İdareler Seçimleri İçin Sandık Başına Gitti

    Konya'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşlar belediye başkanı, belediye meclisi ve muhtarlar için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

  • Vali Şıldak, Şanlıurfa'da Seçim Güvenliğini İzledi
    09:54 Vali Şıldak, Şanlıurfa'da Seçim Güvenliğini İzledi

    Vali Hasan Şıldak, sabahın ilk ışıkları ile birlikte güvenlik ve acil durumlar merkezinde seçim güvenliği ile ilgili gelişmeleri izledi. Vali Şıldak, il genelinde güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alındığını ifade etti. Şıldak, güvenlik ve acil durumlar merkezine geçerek birim yetkililerinden seçim güvenliği ile ilgili bilgi aldı. İlimizde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlamıştır. Bütün sandık alanlarında ve tüm yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirlerimizi üst seviyede almış bulunuyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Seçimlere katılan tarafların ve bütün vatandaşlarımızın hoşgörü ve olgunluk içindeki tutumlarıyla Şanlıurfa'da seçimleri huzur ortamında gerçekleştirmeyi temenni ediyorum.

  • Diyarbakır'da yaşlı ve hastalar Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı
    09:54 Diyarbakır'da yaşlı ve hastalar Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı

    Diyarbakır'da yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için Evde Sağlık Hizmetleri Ekipleri tarafından hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri okullara götürülüyor. Evde Sağlık Hizmeti personeli, başvuruda bulunan yaşlı hastaları evlerinden alıp oy kullanacakları okula götürüyor ve oy kullanıldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyor.

  • Batman'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
    09:53 Batman'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

    Batman'da seyir halindeki bir otomobil, Gap Mahallesi Mereto Caddesi'nde motor kısmından çıkan dumanlar sonucu alevlere teslim oldu. Sürücü, dumanı fark ederek otomobilden çıktı ve yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


09:39 Seçim tartışmasında kan aktı Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi
09:03 81 ilde seçim heyecanı İşte sandıklardan ilk görüntüler 81 ilde seçim heyecanı! İşte sandıklardan ilk görüntüler
08:40 Kırıkkale’de MHP’li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı
07:57 Türkiye sandık başında Yurt genelinde oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi başladı
07:41 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi İşte 5 adımda oy kullanma rehberi 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi! İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
09:11 Ünlü sanatçı Candan Ercetin Sandık Kurulu Üyesi oldu Ünlü sanatçı Candan Ercetin Sandık Kurulu Üyesi oldu
08:25 Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir
23:47 Kocaeli’de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi Kocaeli'de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi
23:41 Van’da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
21:13 DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 09:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Seçim Yoğunluğu: Oy Kullanmak İçin Sokaklara Çıkanlar Arasında Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement