Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip Esenyurt'ta seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere sokaklara çıkınca bazı bölgelerde yoğunluk oluştu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılında 978 bin 7 nüfuslu Esenyurt'ta çok sayıda vatandaş sabah saatlerinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.
Seçmenler, ikamet adreslerinden çıkıp okullara yönelince birçok bölgede yoğunluk oluştu.
Talatpaşa Mahallesi'nde oy kullanmaya araçla gelen vatandaşlar uzun süre park yeri aradı.
Bazı sürücüler çift sıra park edilen araçlar nedeniyle sokak ve caddelerde hareket etmekte zorlandı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Seçim Yoğunluğu: Oy Kullanmak İçin Sokaklara Çıkanlar Arasında Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor. Kazabat köyü, nüfusunun azalması ve yerleşim birimi olmaması sebebiyle sandık kurulu oluşturulmamıştır. Bu sebeple seçmenler, 5 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde oy kullanmaktadır.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı. Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi ve oyunu '3259' numaralı sandığa attı. Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu belirterek, milletin iradesini sandığa yansıtacağına inandığını ve bütün vatandaşların huzur içinde bir seçim geçireceğini düşündüğünü ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Orhan Mahallesi'nde esnaf tarafından düzenlenen iftar programı, Bağçeşme Camisi önünde gerçekleşti. Mahalle sakinleri ve esnafın bir araya geldiği programda, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve dua edildi. Programı organize eden esnaf adına konuşan Halit Gedik, amaçlarının mahalle kültürünü canlandırmak ve gençlerin kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 189 bin 902 seçmenin bulunduğu Karaman'da vatandaşlar sandık başına gitti. Oylarını kullanan Karamanlılar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Karaman'da 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.
Konya'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşlar belediye başkanı, belediye meclisi ve muhtarlar için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Vali Hasan Şıldak, sabahın ilk ışıkları ile birlikte güvenlik ve acil durumlar merkezinde seçim güvenliği ile ilgili gelişmeleri izledi. Vali Şıldak, il genelinde güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alındığını ifade etti. Şıldak, güvenlik ve acil durumlar merkezine geçerek birim yetkililerinden seçim güvenliği ile ilgili bilgi aldı. İlimizde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlamıştır. Bütün sandık alanlarında ve tüm yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirlerimizi üst seviyede almış bulunuyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Seçimlere katılan tarafların ve bütün vatandaşlarımızın hoşgörü ve olgunluk içindeki tutumlarıyla Şanlıurfa'da seçimleri huzur ortamında gerçekleştirmeyi temenni ediyorum.
Diyarbakır'da yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için Evde Sağlık Hizmetleri Ekipleri tarafından hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri okullara götürülüyor. Evde Sağlık Hizmeti personeli, başvuruda bulunan yaşlı hastaları evlerinden alıp oy kullanacakları okula götürüyor ve oy kullanıldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyor.
Batman'da seyir halindeki bir otomobil, Gap Mahallesi Mereto Caddesi'nde motor kısmından çıkan dumanlar sonucu alevlere teslim oldu. Sürücü, dumanı fark ederek otomobilden çıktı ve yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?