Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

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Esenyurt'taki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta V.T'nin silahla ateş etmesi sonucu yaralanan E.B. (18) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta dün V.T, koşarak yanlarına yaklaştığı E.B. (18) ve Ş.B'yi (20) silahla ateş ederek yaralamıştı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.