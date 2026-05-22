Esenyurt'ta TIR'dan Yıkama Makinesi Hırsızlığı
Esenyurt'ta TIR'dan Yıkama Makinesi Hırsızlığı

Esenyurt'ta TIR'dan Yıkama Makinesi Hırsızlığı
22.05.2026 10:49
Esenyurt'ta hırsızlar, TIR'dan 444 bin lira değerinde yıkama makinesi çaldı. Güvenlik kamerası kaydetti.

ESENYURT'ta hafif ticari araçla yanına geldikleri TIR'dan piyasa değeri yaklaşık 444 bin lira olan 139 basınçlı yıkama makinesini çalıp kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda hafif ticari araçla park halindeki TIR'ın yanına gelen şüpheliler, bir süre sonra araçtan inerek TIR'ın dorsesini açtı. Şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 3 bin 200 lira olduğu öğrenilen 139 basınçlı yıkama makinesini hafif ticari araca yükledi. Kısa sürede ürünleri araca taşıyan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Bir süre sonra aracının yanına gelen TIR sürücüsü, ürünlerin çalındığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
