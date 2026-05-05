Esenyurt'ta Trafik Kavgasına Ceza

05.05.2026 21:00
Esenyurt'taki trafik kavgasında otomobil sürücüsü ve motosikletlilere toplam 366 bin lira ceza kesildi.

Esenyurt'ta trafikteki kavga görüntüleri sosyal medyada yayımlanan otomobil sürücüsü ile iki motosikletliye toplam 366 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde "U dönüşü" yapan otomobil sürücüsü ile iki motosikletli arasında çıkan kavganın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Plakalardan kimlikleri tespit edilen motosikletliler Ö.Y. (19) ve M.R.K. (28) ile otomobil sürücüsü M.B. (46), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "trafik işaret ve levhalarına uymamak", "kırmızı ışık kuralına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 366 bin lira para cezası kesildi.

Sürücü belgeleri ile motosikletlerine 60 gün süreyle el konulan Ö.Y. ile M.R.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Otomobil sürücüsü M.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda "U dönüşü" yapan otomobil sürücüsü ile ters istikamette seyreden iki motosikletli arasında tartışma çıkmıştı.

Motosikletliler, yola aniden çıktığını iddia ettikleri sürücünün önünü kesip aracı durdurmuş, otomobil sürücüsü camiye yetişmek için ani dönüş yaptığını belirterek, motosikletlilerden anlayışlı olmalarını istemişti.

Yollarına devam eden motosikletliler, caddede yanlarından hızla geçen otomobili takibe başlamıştı. İki motosikletli, yeniden önünü kestikleri otomobilin sürücüsüne hakaret etmişti. Motosikletlilerden biri, otomobilin camına ve aynasına sopayla vurmuştu.

Olay, motosikletlinin kask kamerası ve sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

