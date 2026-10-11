Esenyurt'ta trafikte saldırgan sürücü tutuklandı, cezası 180 bin lira oldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta trafikte saldırgan sürücü tutuklandı, cezası 180 bin lira oldu

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Esenyurt'ta 7 Ekim'de trafikte yaşanan tartışmada saldırgan davranıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü tutuklandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün geri alındı ve aracı trafikten men edildi.

Esenyurt'ta, tartışma sırasında saldırgan davranıp, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerince, 7 Ekim'de, Doğan Araslı Bulvarı'nda trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, tartışma sırasında saldırgan davranışta bulunup trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.

Şüpheli sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta trafikte saldırgan sürücü tutuklandı, cezası 180 bin lira oldu - Son Dakika
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