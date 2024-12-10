Esenyurt'ta Ücretsiz Örgü Kursu

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Esenyurt Belediyesinin açtığı ücretsiz Tığ ve Şiş Örücülüğü Kursu'na katılan kadınlar, örgünün tüm inceliklerini öğrenerek el emeği ürünler ortaya koyuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni bir meslek edinmeyi amaçlayan ve mesleki ya da kişisel gelişim alanında sanatsal yönünü ortaya çıkarmak isteyen kadınlar, Tığ ve Şiş Örücülüğü Kursu'na yoğun ilgi gösteriyor.

Kursiyerler, hocalarından örgü teknikleriyle ilgili aldıkları eğitimle bebek, atkı, bere, şapka, hırka, çanta, kazak, patik gibi çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor.

Atölyede örgüye dair tüm incelikleri öğrenen ev hanımları, ürettikleri ürünleri satarak ev bütçesine de katkı sağlıyor.

Örgü kursu öğretmeni Şeymanur Ciğerci, kursiyerlerin aldıkları eğitimin ardından kişiye özel ürünler tasarladıklarını kaydetti.

Derslerde önce örgü ve şişle ilgili teknik bilgiler verdiğini dile getiren Ciğerci, "Sonra ürünler ortaya çıkarıyoruz. Kurs bitiminde düzenlediğimiz sergilerle kursiyerlerimizin ürünlerini satışa sunuyoruz. Burada kişiye özel çalışmalar da yapıyoruz. Vatandaşlarımız sergiler dışında Kadın Sosyal Yaşam Merkezimize gelerek hem özel sipariş verebilir hem de hazırladığımız ürünlerden satın alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Kader Okuroğlu, kursta kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada iki yıldır eğitim alıyorum. Keşke daha önce gelseydim. Çok güzel şeyler öğrendik, arkadaşlıklar kazandık. Çocuklarımız da oyun alanında eğlenceli vakit geçiriyor. Sanki kreşteymiş gibi güzel şeyler öğreniyor. Hem çocuğum hem ben burada çok mutluyuz. Hocalarımızın bize iyi davranması, iş imkanı sağlanması, birçok ürünümüzün satılması gurur verici. Kendimi değerli hissediyorum. Her kadının gelmesini tavsiye ederim."

Kursiyer Elif Çomak ise aldıkları eğitimle örgüye dair tüm incelikleri öğrendiklerini anlatarak, "Kadınlar için gerçekten olağanüstü bir yer. Hem iş imkanı sağlanıyor hem de yaptığımız ürünlerin satışını yapabiliyoruz. Burada örgü bebek ve çanta yapıyoruz, cüzdan gibi her türlü hediyelik ürünler örüyoruz. Maddi ve manevi olarak bizim için çok motive edici bir yer. Bu kurumu açanlara teşekkür ederim." diye konuştu.