Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli polis tarafından suç üstü yakalandı. Şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

16.08.2024 21:59
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ESENYURT'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli suç üstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira para ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Çocuklara uyuşturucu madde ticareti yapılıyor' ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli Diyar T.'yi takibe alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından uyuşturucu madde satışı yapan, aynı zamanda üreterek ticaretini yaptığı tespit edilen Diyar T. yakalandı. Öte yandan suça bulaştırıldığı belirlenen M.K. isimli çocuk işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Yakalanan şüpheli Diyar T.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu hap, 2 adet telefon ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında Diyar T. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Esenyurt, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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