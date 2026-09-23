Esenyurt\'ta yangın 5 iş yeri ile yemek fabrikasına sıçradı, 2 saatte söndürüldü

Esenyurt'ta yangın 5 iş yeri ile yemek fabrikasına sıçradı, 2 saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta oto lastikçide bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki 4 iş yeri ile 3 katlı yemek fabrikasına sıçradı. İtfaiyenin 4 noktadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 5 iş yeri ile fabrikada hasar oluştu.
Esenyurt'ta oto lastikçide çıkan ve 4 iş yeri ile bir yemek fabrikasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki oto lastikçide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler iş yerinin bitişiğindeki oto elektrik, lastik ve yedek parça satan 4 iş yeri ile yan tarafındaki 3 katlı yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip yemek fabrikasına sirayet etti.
İtfaiye ekiplerinin 4 farklı noktadan müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, 5 iş yeri ile yemek fabrikasında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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