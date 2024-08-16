Esenyurt\'ta yapılan asayiş uygulamasında 22 kişi yakalandı, 11 silah ele geçirildi

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Esenyurt'ta 12-15 Ağustos'ta yapılan asayiş uygulamasında, aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 22 kişi yakalandı, 11 silah ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan koordinasyonunda polis ekiplerince 12 ile 15 Ağustos arasında ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 22 kişi yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

Denetimlerde, farklı türlerde 11 silah ve bu silahlara ait şarjörler, yüzlerce mermi, yaklaşık 800 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 218 liraya da el koydu.