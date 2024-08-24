Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, 11 araç sürücüsüne toplamda 82 bin 632 lira idari para cezası uygulandı.

24.08.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan koordinesinde, Özel Harekat ve Önleyici Hizmetler şube müdürlüklerine bağlı ekipler başta olmak üzere ilçe güvenlik, asayiş, yunus ve devriye ekiplerinin katılımıyla Pınar Mahallesi'ndeki 4 noktada genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

65 personelin katıldığı uygulamada, 897 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 254 araç ile 85 motosiklet incelendi.

Uygulamada, "silahlı yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. 3 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

11 araç sürücüsüne de toplam 82 bin 632 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Esenyurt, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:02 Tüm takımı satılığa çıkardılar Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:20 Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 14:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement