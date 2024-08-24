Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan koordinesinde, Özel Harekat ve Önleyici Hizmetler şube müdürlüklerine bağlı ekipler başta olmak üzere ilçe güvenlik, asayiş, yunus ve devriye ekiplerinin katılımıyla Pınar Mahallesi'ndeki 4 noktada genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

65 personelin katıldığı uygulamada, 897 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 254 araç ile 85 motosiklet incelendi.

Uygulamada, "silahlı yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. 3 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

11 araç sürücüsüne de toplam 82 bin 632 lira idari para cezası uygulandı.