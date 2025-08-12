Esenyurt'ta Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika
Esenyurt'ta Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

12.08.2025 15:18
İstanbul Valisi Gül, Esenyurt'ta açılan 112 Acil Sağlık İstasyonu ile sağlık hizmetlerini artıracaklarını belirtti.

Esenyurt'ta, Akşemseddin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin varlığında çok hissedilmeyen ancak yokluğunda 30 saniyenin bile 30 yıl gibi geldiği bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaşmasını ve 2 bin 500 kişiye bir hekim düşecek şekilde planlamayı hedeflediklerini kaydeden Gül, "Niyetimiz var, bütçemiz var ama niyet ve bütçe yetmiyor, Esenyurt'ta en önemli sıkıntı arsa. Burada da Can Bey'e (Esenyurt Belediye Başkanvekili) hassaten teşekkür ediyorum. Özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerinin önündeki arsa, imar, ruhsat ve benzeri engelleri aşarak bizim bu yatırımları yapmamızı sağladı. Bunun önündeki engelleri kaldırmış olduk." diye konuştu.

Gül, 112'ye çabuk ulaşılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye'deki en kısa sürede ulaşılabilir hizmeti 'İstanbul 112' veriyor. Ulaştınız, ambulansı istediniz, 7 dakikanın altında hizmet veriyoruz. Bunu bu seviyede tutabilmemiz için daha çok istasyona ihtiyacımız var. Her gün yeni araçlar trafiğe çıkıyor. Trafik her gün daha da kalabalıklaşıyor. Eğer yakın yerde ambulansınız yoksa, daha çabuk size hizmet veremiyorsa o süre uzayacak. Dolayısıyla da biz 7 dakikayı mümkünse 6 dakikanın altına 5 dakikanın altına düşürmek için 250 tane ilave 112 acil sağlık istasyonu hizmete alacağız."

Yıl sonunda ya da gelecek yılın başında 200 yeni ambulans edineceklerini dile getiren Gül, "Bu şu demek Esenyurt'ta daha fazla istasyonumuz, Esenyurt'ta daha fazla ambulansımız, Esenyurt'ta yeni açılan açılacak şehir hastanemizle sizin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarınız önemli ölçüde ortadan kalkmış olacak. Ben bizlere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere işlerimizi koordine eden Sağlık Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise Vali Gül'ün talimatlarıyla her hafta yeni bir sağlık kuruluşu açmak için ellerinden geldiğince mesai kavramı dinlemeden 7-24 çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Bugün sağlıkta birinci basamağın en önemli kurumlarından biri olan 112 acil sağlık istasyonu açılışında olduklarını belirten Güner, "Eğer İstanbul'da 7 dakika ortalamayla biz acil çağrılarla vatandaşımıza ambulansımızı oluşturabiliyor ve ulaştırabiliyorsak bu acil sağlık istasyonlarınızı yaygınlığıyla mümkün olabiliyor." dedi.

Güner, şu anda 350 Acil Sağlık İstasyonu bulunduğunu, üzerine 250 daha ekleyerek bu sayıyı 600'e çıkartmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Esenyurt'ta 2025'in ilk 6 ayında 26 bin 700 acil ambulans vakası yaşandığını söyleyen Güner, bu rakamın yüksek olduğunu belirterek, ilçeye 17 yeni istasyon daha kuracaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Akşemseddin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışı yapıldı. Protokol üyeleri ve davetliler açılışın ardından merkezi gezdi.

Kaynak: AA

