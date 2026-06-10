Esenyurt'ta Yeşilay Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yeşilay Gençlik Merkezi Açıldı

Esenyurt\'ta Yeşilay Gençlik Merkezi Açıldı
10.06.2026 17:25
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Esenyurt’ta açılan Yeşilay Gençlik Merkezi, bağımlılıklarla mücadelede önleyici hizmetler sunacak; alkol, tütün, uyuşturucu, internet ve kumar bağımlılığına yönelik farkındalık eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişim, akademik ve dijital beceri programlarıyla gençlere destek verilecek.

Esenyurt'ta açılan Yeşilay Gençlik Merkezi'nde, bağımlılıklarla mücadelede önleyici hizmetler sunulacak.

Esenyurt'taki merkezin açılışında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 106 yıldan beri insanların bağımsızlığı için mücadele ettiklerini söyledi.

Dinç, "Çok büyük bir yük kaldırmaya çalışıyoruz. O yüzden de bütün mesaimizi bir alana teksif ediyoruz, insanımızın bağımsızlığı meselesi. Bu noktada bir insanımız bağımlı olduğu zaman bunun sadece bireysel bir mesele olmadığının farkındayız. Bağımlılık meselesi bir kişinin problemi değildir, bütün toplumun problemidir." dedi.

Türkiye'nin 105 noktasında Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin bulunduğunu kaydeden Dinç, "Psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, atölye hocalarımız bağımlı kardeşlerimizin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri, becerileri, destekleri, imkanları karşılamak noktasında 7/24 onların emrinde. Bu noktada Türkiye'nin en önemli şehri nüfusu, potansiyeli itibarıyla İstanbul. İstanbul'da da en önemli yer bizim için Esenyurt. Nüfusu, potansiyeli, imkanları, riskleri, olanakları, her şeyiyle baktığımızda her yerde çalışmamız lazım ama Esenyurt'ta daha da çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

Gençlerin ve ailelerin yaşamına daha yakından temas edebilmek amacıyla merkezin bünyesinde bir kafe konseptine de yer verdiklerini belirten Dinç, Esenyurt'un tüm mahallelerinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, konuşmasında bağımlılıklarla mücadeleye değinerek, "Bağımlılık toplumsal bir mücadele ama öncelikle bağımlılığa giden yoldaki sebeplerin ortadan kaldırılması için, bütün kurumlarımız işbirliği içerisinde çözümler üretmek için gayret sarf ediyor. Bu kapsamda Yeşilay Gençlik Merkezimiz de inşallah güzelliklere vesile olur." ifadelerini kullandı.

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise gençlere yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeşilay'la sürekli işbirliği içerisindeyiz. Bağımlılıklarla mücadele toplumsal bir mesele. Sadece emniyet güçlerinin, kolluk kuvvetlerinin yürüteceği bir mücadele değil, aynı zamanda STK'lerin, toplumun ileri gelenlerinin de destek vermesi gereken bir mücadele. Yeşilay bu mücadelede 100 yıldır önderlik yapıyor. Bu tesisin buraya açılması da son derece önemli bir adımdır."

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da Esenyurt'ta gençlere kazandırılan merkezin ilçeye önemli katkılar sunacağını belirterek, "Esenyurt Belediyesi, Yeşilay ve topluma faydası olan tüm STK'lerin hizmetindedir. Hepimizin çocukları için bağımlılıklarla mücadeleye desteğimiz sürecektir." dedi.

Merkezde eğitim hayatına da destek sunulacak

Esenyurt Yeşilay Gençlik Merkezinde alkol, tütün, uyuşturucu madde, internet ve kumar bağımlılıklarına yönelik farkındalık eğitimlerinin yanı sıra iletişim, liderlik ve zaman yönetimi gibi kişisel gelişim eğitimleri verilecek.

Merkezde üniversite sınavına hazırlık dersleri, yabancı dil eğitimleri ve dijital beceri programlarıyla gençlerin akademik ve mesleki gelişimleri desteklenecek.

Merkezden günlük ortalama 130 ila 210 kişinin faydalanması öngörülüyor. Yoğun dönemlerde bu sayının artması beklenirken, merkezin haftalık ortalama 550 ile 800 kişiye ulaşması, yıllık bazda ise 30 binin üzerinde gence ve yetişkine hizmet sunması hedefleniyor.

Gençlere kültür, sanat, teknoloji, akademik gelişim ve gönüllülük alanlarında çok yönlü imkanlar sunulacak olan merkezde, bağımlılık farkındalık eğitimlerinden kişisel gelişim programlarına, akademik destek çalışmalarından dijital beceri eğitimlerine, sanat atölyelerinden medya ve içerik üretim çalışmalarına kadar geniş yelpazede faaliyetler yürütülecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Yeşilay Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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