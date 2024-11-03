Esenyurt'taki zincirleme trafik kazasında 4 otomobil hasar görürken, D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle zincirleme trafik kazası oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldiği tespit edildi.
Bölgede kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.
Kazaya karışan araçları kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 4 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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