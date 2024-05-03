Esenyurt Üniversitesi'nde İsrail saldırılarına tepki yürüyüşü - Son Dakika
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Esenyurt Üniversitesi'nde İsrail saldırılarına tepki yürüyüşü

Esenyurt Üniversitesi\'nde İsrail saldırılarına tepki yürüyüşü

Esenyurt Üniversitesi'nde AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla SayStop yürüyüşü yaptı.

03.05.2024 15:48
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Esenyurt Üniversitesi'nde AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla SayStop yürüyüşü yaptı.

Esenyurt Belediyesi'nden Esenyurt Üniversitesi önüne tekbir ve slogan atarak yürüyen öğrenciler, burada basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Muhsin Ali Ören, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum Filistinlinin göç etmesine, kıtlık yaşamasına ve ölümüne yol açan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirilecek bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

7 Ekim'den bu yana 35 bin kişinin İsrail tarafından katledildiğini, binlerce kişinin göçe sürüklendiğini, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiğini ifade eden Ören, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı, ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu, derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi, Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SayStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Üniversitesi'nde İsrail saldırılarına tepki yürüyüşü - Son Dakika

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