Esenyurt ve Zeytinburnu'nda Suç Örgütü Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt ve Zeytinburnu'nda Suç Örgütü Soruşturması Tamamlandı

27.02.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt ve Zeytinburnu'nda silahlı yaralama eylemlerinden sorumlu Özgür Tokaç'a yönelik iddianame hazırlandı.

Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 5 farklı silahlı yaralama ile kurşunlama eyleminden sorumlu tutulan, firari Özgür Tokaç'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 kişi "müşteki", 1 kişi "mağdur", 17 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 2025 yılında Zeytinburnu ve Esenyurt'ta gerçekleştirilen 5 farklı yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarının, firari Özgür Tokaç'ın elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütünce gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hollanda'da olduğu değerlendirilen elebaşı Özgür Tokaç'ın örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İbrahim Çelimli ve Mahmut Çelimli ile irtibat halinde olduğu belirtilen iddianamede, örgütün eylemlerinde yaşı küçük veya maddi durumu kötü olan, ailevi bağları kopuk, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlısı kişileri kullandığı tespitine yer verildi.

Şüphelilerden Omar Baroutjı, iddianamedeki ifadesinde, sosyal medya hesabı üzerinden aradığı çocuk şüpheli A.A.M'nin "Gideceğiz, dükkanın duvarına ya da camına 2 tane kurşun atacağız, ikimiz de 65 bin lira alacağız." dediğini anlattı.

Suç örgütü içerisinde bir hiyerarşi olduğu, örgüt yöneticilerinin örgüt üyelerini yönlendirdikleri ve talimatlar verdikleri kaydedilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylemler sonucunda yüksek kazanç sağladıkları ve yaşamlarını bu hukuk dışı kazançla idame ettirdikleri vurgulandı.

İddianamede elebaşı Özgür Tokaç ile suç örgütünün yöneticileri konumundaki İbrahim Çelimli ve Mahmut Çelimli'nin, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" suçundan 11 yıl 2 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Bu sanıklara örgütün gerçekleştirmiş olduğu 5 farklı eylem için de "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrıca hapis cezaları verilmesi talep edildi.

İddianamede, diğer 14 şüpheli için ise benzer suçlardan farklı oranlarda hapis cezaları öngörüldü.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince gönderilen iddianamede, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkında "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt ve Zeytinburnu'nda Suç Örgütü Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Eşi Meclis’te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 15:28:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Esenyurt ve Zeytinburnu'nda Suç Örgütü Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.