ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırıda yaşamını yitiren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hilal Mete'nin mesleğine ve öğrencilerine olan tutkusu son nefesine kadar sürdü.

Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapan Şahin Mete (38), Afyonkarahisar'da 5 Kasım'daki silahlı saldırıda yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan eşi Hilal Mete'yi AA muhabirine anlattı.

Eşinin acısını oğluna sarılarak hafifletmeye çalışan Mete, oğulları Kerem'in 20 Kasım 2023'te prematüre olarak dünyaya geldiğini, eşi için bu sürecin zorlu geçtiğini söyledi.

Kayınvalidesinin doğumdan yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybettiğini anlatan Mete, eşi Hilal'in bir yandan annesinin acısını yaşarken diğer yandan da oğullarını yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

"Titreyen ellerimle eşimin nabzına bakmaya çalıştım"

Mete, yaşadıkları zorlu günleri geride bıraktıklarını düşünürken silahlı saldırıyla sarsıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşim okuldan çıktıktan sonra telefonla beni aradı. Uzaktan bir yerden 'Ne oluyor?' dendiğini duyunca bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Önce trafik kazası olduğunu zannettim. Hemen aracımla yola çıktım. Hayatını kaybedenlerden Ayşe Sena Demir'in aracı yolda park halindeydi. Etrafta kimse yoktu. Araca yaklaştığımda kanları ve eşimin arka koltukta oturduğunu gördüm. Kapıyı açarak eşime seslendim. Rahat nefes alsın diye eşarbını çözdüm. Kafasını dik tutmaya çalıştım, ağzını sildim. Şoka girmiş, bayılmış sandım. Ben hala kaza oldu sanıyordum. Uyandırmak için eşime sarılınca elim omzunda bir boşluğa geldi ve kurşun izini gördüm. Sonra saldırı olduğunu anladım. Titreyen ellerimle eşimin nabzına bakmaya çalıştım."

Hayatını kaybeden eşinin mesleğini çok seven bir öğretmen olduğunu vurgulayan Mete, "Çocuklara hep bir şeyler öğretme çabasındaydı. Çocuklara konuyu en iyi şekilde anlatabilmek için çok araştırma yapardı. Evimizdeki yazıcıdan çocuklar için sürekli belgeler çıkartırdı. İsteyerek, şevkle, hevesle hazırlık yapıyordu. Çocukların görsel hafızasına hitap etmek için evde panolar hazırlardı. Onu çok gayretli görüyordum. Bazen bana da 'Sence bunu bu şekilde anlatsam çocuklar anlar mı? Sen de bir öğretmensin' diye sorardı. İkimiz de eğitimci olduğumuz için fikir alışverişinde bulunurduk." ifadelerini kullandı.

Mete, eşinin çok sevdiği öğrencileriyle iyi iletişim kurduğunu ve zaman zaman hediyeler vererek onları sevindirdiğini söyledi.

Eşi Hilal'in vefatından 10 gün sonra telefonundaki notlar bölümünde yapılacaklar listesine göz attığını aktaran Mete, oğullarıyla ilgili göz muayenesinden tuvalet eğitimine kadar pek çok konunun not edildiğini görünce duygulandığını dile getirdi.

Eşinin istediği gibi oğlunun doğum gününü kutladı

Mete, 20 Kasım'daki oğulları Kerem'in doğum günüyle ilgili eşiyle birlikte kurdukları hayalleri yerine getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Pastaya iş makinesi görselleriyle süsleyecektik. Pastanın ve balonların üzerinde iş makineleri olacaktı. Baktım internette favorilerine de eklemiş. 'Pastayı da ben kendi elimle yapacağım' demişti. Akrabalarımızla bir araya gelerek çocuğumuza neşe katacak, sosyalleşmesini sağlayacak doğum günü düşünüyorduk. Oğlumun doğum gününü 20 Kasım'da eşimle planladığımız gibi gerçekleştirdik. Hayalleri yarım kaldı. Çocuğumuzu vatana, millete hayırlı, iyi bir evlat olarak yetiştirmek istiyorduk. Yaza doğru oğlumuza sünnet töreni yapacaktık. Birlikte Kabe'ye gidecektik."

Yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü anlatan Mete, adalete her zaman güvendiklerini kaydetti.