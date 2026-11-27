Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) düşünce kuruluşundan Gerald Knaus, Pieter Omtzigt ve Flavia Zaka, ABD yaptırımlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) işlemez hale getirme tehdidi oluşturduğunu belirterek, mahkemenin korunması için üye devletlere 6 önlem önerdi.

ESI'nin kurucu ortağı ve başkanı Knaus, Hollanda'daki Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisinin kurucusu ve eski lideri, ESI kıdemli araştırmacısı Omtzigt ile Kanadalı hukukçu Zaka, Hollanda'da yayımlanan NRC gazetesinde ortak bir makale kaleme aldı.

Makalede, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Kasım'da Çin'deki zirvenin ardından yayımladığı ortak açıklamada UCM'yi hedef almasına dikkat çekildi.

Söz konusu ortak açıklamanın yalnızca mahkemeyi değil, onu kuran 125 üye devleti de hedef aldığı kaydedilen makalede, üye ülkelerin bunu kendi egemenliklerine yönelik doğrudan bir saldırı olarak görmesi gerektiğinin altı çizildi.

Makalede, "Yaptırımlar modern bir kuşatma gibidir. Bu kuşatmayı kırmanın yolu ise ihtiyaçları kendi imkanlarıyla karşılamaktan geçer." ifadesine yer verildi.

Günümüzde bu kuşatmayı kırmanın, Mahkemenin internet, yazılım, sağlık sigortası ve mali hizmetlere kesintisiz erişimini sağlamak anlamına geldiği kaydedildi.

Üye ülkelere 6 öneri

Yazarlar, üye devletlerin ABD'nin baskısı altında Roma Statüsü'nde değişiklik yapılması da dahil olmak üzere ABD ile müzakere etmek yerine kendilerinin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İlk önlem olarak mahkemeye Avrupa Merkez Bankasında (ECB) ve üye devletlerin tüm merkez bankalarında hesap açılmasını öneren yazarlar, ikinci olarak üye devletlerin, kamu sağlık sigortası ve bilgisayar alımı gibi alanlarda alternatif hazırlamasını tavsiye etti.

Üçüncü önlem olarak AB Engelleme Tüzüğü'nün devreye sokulmasını isteyen yazarlar, dördüncü adımda mahkemeye hizmet vermeyi reddeden ABD'li ya da Avrupalı şirketlerin kamu hizmeti ihalelerinden dışlanmasını önerdi.

Ayrıca, Microsoft gibi bir ABD'li teknoloji şirketinin ABD hükümetinin talimatıyla hizmeti kesmesi halinde güvenilir bir tedarikçi olmaktan çıkacağına işaret edilerek, mahkemenin dijital açıdan özerk hale getirilmesi tavsiye edildi.

Son önlem olarak AB'nin, şirketlerini ve kamu kurumlarını yaptırımlara karşı koruyacak bir yapı kurması istendi. Bunun Avrupa'nın kendi teknoloji şirketlerine, kredi kartlarına ve ödeme sistemlerine sahip olması anlamına geldiği belirtildi.

ABD yönetimi, 9 Ekim'de UCM'yi kurum olarak yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Yaptırımların büyük bölümünün 7 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Roma Statüsü'nde değişiklik iddiaları

Hollanda merkezli The Rights Forum, Hollanda'nın ABD ile Roma Statüsü'nde değişiklik yapılması konusunda görüştüğünü öne sürmüştü.

The Rights Forum'un iddiasına göre gündemdeki değişiklikler arasında devlet ve hükümet başkanlarına dokunulmazlık tanınması, UCM'ye üye olmayan ülkelerin vatandaşlarının mahkemenin yargı yetkisi dışında tutulması ve ulusal makamların kovuşturma yapmadığı durumlarda mahkemenin müdahale yetkisinin zayıflatılması da yer alıyor.

Middle East Eye, Guatemala'nın 18 Kasım'da Lahey'de UCM üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katıldığı kapalı bir toplantıda, ABD ve İsrail'in talepleriyle örtüşen bir öneri dağıttığını da yazdı.

Habere göre öneride, üye bir ülkenin topraklarında suç işlenmiş olsa bile şüphelinin vatandaşı olduğu ülkenin rızasının aranması öngörülürken, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ABD'nin G7 müttefiklerinin de benzer önerileri ABD ile görüşmeye hazır olduğu ancak bunu açıkça savunmaktan kaçındığı ileri sürüldü.