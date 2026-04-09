Eşikli Köyü\'nde Sel Felaketi

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde etkili olan sağanakla birlikte derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Eşikli köyünde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanakla birlikte, yamaçlardaki karların hızla erimesiyle köy içerisinden geçen Ayanözü Deresi taştı. Derenin taşmasıyla sel meydana geldi. Köydeki 8 ev ve 2 ahırı su bastı. Köylüler ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bir alana götürdü. Su basan evlerde hasar oluştu. Taşkın nedeniyle tarım arazileri de su altında kaldı. Köyde AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.