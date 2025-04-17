Esila Ayık'ın Sağlık Durumu Kötüleşiyor

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan Esila Ayık'ın avukatı Göksun Can Berk Uluğ, kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan müvekkilinin sağlık durumu hakkında "Kardiyolojiye muayene oldu. Kalp kapakçığında olan rahatsızlık 'hafif' seviyesinden 'orta' seviyeye yükseldi" dedi.

Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Dayanışma Sahnesi'ndeki protestolar sırasında, taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın avukatı Göksun Can Berk Uluğ, Esila Ayık'ın sağlık durumuna ilişkin güncel durumu ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Müvekkilinin sağlık durumunda olumsuz yönde yeni gelişmeler olduğunu dile getiren Uluğ, Esila'nın serbest bırakılması ve bu süreçte sağlığı ile ilgili yapılması gerekenler konusunda gerekli hukuki adımları attıklarını söyledi:

"Sabah Esila hastaneye gitmiş ben geldiğimde yeni dönmüştü. Kardiyolojiye muayene oldu. Kalp kapakçığında olan rahatsızlık 'hafif' seviyesinden 'orta' seviyeye yükseldi. Rapor istemiş doktordan ama 'Zaten e-nabız'da görür avukatların' demişler kendisine. Ayrıca dilekçe sunuldu hasta yemeği çıkarılması için çünkü dün belirttiğim gibi rahatsızlığın etkisinden dolayı her tuz yediğinde vücudunda ödemler oluyormuş. İdrarında hala köpük varmış. Bu da idrarında protein olmasından kaynaklanıyor. 6 gün boyunca ilaçlarını alamadığı için şu anda alsa da o süreçte biraz ilerlemiş rahatsızlığı. 'İçeri girmeden önce bu kadar olmuyordu' diye belirtti. Dün sabah gözü çok şişmiş ödemden, böbreğinde protein kaçağı var. Cezaevinde de tuzsuz beslenemediği için sürekli hastalığın yan etkisiyle kolunda, bacağında elinde gözünde ödem oluşuyor."