Eşine ve baldızına silahlı saldırı

Esenyurt'ta ayrı yaşadığı eşi ile baldızını silahla yaraladığı ileri sürülen kişi adliyeye sevk edildi.
Mehterçeşme Mahallesi'nde deprem nedeniyle kurdukları çadırda kalan eşini ve baldızını silahla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Turgut B'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Turgut B. adliyeye sevk edilirken, yaralı eşi Pınar B. (38) ve baldızı Arzu K'nin (35) hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Olay
Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nın yakınındaki evde annesi ve 3 çocuğuyla yaşayan Pınar B, deprem endişesiyle parkta kurdukları çadırda kalırken, ayrı yaşadığı eşi Turgut B'nin silahlı saldırısına uğramıştı.
Eşine ve baldızı Arzu K'ye tabancayla ateş ettikten sonra kaçmaya çalışan Turgut B, parktaki vatandaşlarca yakalanarak darbedilmiş, ardından polise teslim edilmişti.
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