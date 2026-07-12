Eşine Verdiği Sözü Tutan Şehit Eşi: Çocuklarıma Hem Anne Hem Babayım - Son Dakika
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Eşine Verdiği Sözü Tutan Şehit Eşi: Çocuklarıma Hem Anne Hem Babayım

Eşine Verdiği Sözü Tutan Şehit Eşi: Çocuklarıma Hem Anne Hem Babayım
12.07.2026 11:18
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Atatürk Havalimanı'na giderken tankların altında kalan Türkan Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin, eşine söz verdiği gibi öksüz 3 çocuğunun eğitimlerini tamamlamaları için onlara hem annelik hem de babalık yapmaya çalışıyor - Acılı eş Tekin: - "Eşim şehit olduğunda çocuklarım çok küçüktü. Onlara kol kanat gerdim. Şu an kızlarımdan Hilal Sümeyye İstinye Üniversitesi'nde hemşirelik okuyor. Diğer kızım Buket Tekin Medipol Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okudu ve şu anda çalışıyor. Oğlum, 22 yaşındaki Berkay Tekin Medipol Üniversitesindeki mezuniyetinin ardından fizyoterapist oldu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'na giderken tankların altında kalarak, hastanede hayatını kaybeden Türkan Türkmen Tekin'in eşi, 3 çocuğuna hem anne hem babalık yapıp, onları okutarak eşine verdiği sözü yerine getiriyor.

O gece 52 yaşında olan, 3 çocuk annesi Türkan Türkmen darbe girişimini televizyondan takip etti.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından eşi Ramazan Tekin'le Esenler'de bulunan Atışalanı Karakolu'nun önüne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenen Tekin çifti, grupla birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü.

Buraya giderken darbeci askerlerin halkın üzerine sürdüğü tankın altında kalarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Türkan Türkmen Tekin'in acılı eşi Ramazan Tekin AA muhabirine konuştu.

Geçen 10 yılda hayatlarında çok şey değiştiğini ifade eden Tekin, "15 Temmuz'dan sonra tabii zorluk yaşadık ama güçlü kalmamız lazım. Çocuklarım için ayakta durmamız lazım. O günkü zorluğa karşı çok şükür güçlüyüz ve ayaktayız. Bir ülkemiz var." dedi.

Gelecek nesillere, 15 Temmuz'u anlatmak gerektiğini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi eşimle evde oturuyorduk. 'Darbe' kelimesini duyduk. 'Nasıl olur?' diye kendimize sorduk. Güzel bir ülkemiz var, bir sıkıntımız yok. Nasıl darbe olurdu? Kendi kendime evde silkelendim ve kanalları açtım. 'Son dakika' hep yazıyor. Eşim, 'Dışarıya çıkalım.' dedi. Eşimin dediği kelime 'Vatan elden gidiyor.' oldu. Eşim abdest aldı, namaz kılana kadar ben aşağıya indim. O da namazdan sonra indi. Önce Esenler Karakolu'na kadar yürüdük. Halkımız ve milletimiz oradaydı. Kadınlar, bacılarımız, annelerimiz, amcalarımız, dedelerimiz... Çok şükür yalnız değildik, yolumuza devam ettik."

"Bizim aldığımız tank ve tüfekle hainler bize vurdu."

Tekin, o gece eşiyle biraz daha yürüdükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na geleceğini duyduklarını dile getirerek, "Orada insanlar bağırıyor, 'Üst geçitten tank geliyor.' diyor. Biz nereden biliriz? Tank geliyor. İnsanlar sağa sola kaçıyor. Bir baktım ki hainler tankla sol tarafı kaptırıp geliyor. Eşime 'Bariyerden aşağıya kendini bırak, beni boşver' dedim. Sağ taraf bomboş. Hainler göz göre göre o tankı bizim üzerimize sürdü." diye konuştu.

"Hainler bizim aldığımız tank ve tüfekle bizi vurdu." ifadelerini kullanan Tekin, FETÖ'cülerin bir dolara satıldığını anlattı.

Tekin, tank geçtikten sonra yerde yatan eşine koştuğunu, onun kafatasına darbe aldığını gördüğünü ifade ederek, "Eşimi kucakladım. İlk elini kaldıran vatandaş, Allah razı olsun, arabasına bizi aldı. Cenab-ı Allah o gece dualarımızı kabul etti. Yollar açıldı, biz 5 dakikada Esenler Güney Hastanesi'ne geldik. Orada doktorlar müdahale etti. Ambulans çağırdılar. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen eşim rahmetine, şehitliğe kavuşmuş." ifadelerini kullandı.

Çocuklarına kol kanat gerdi

Eşinin şehit olmasının ardından yıllar geçtiğini, onun hatırasını yaşatmak için mücadele ettiğini dile getiren Tekin, eşinin şehit olduğunda çocuklarının küçük olduğunu, onlara hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

Tekin, eşine bir borç olarak çocuklarını okuttuğunu, şimdi büyük kızının 27, küçüğününse 21 yaşında olduğunu aktararak, "Eşim şehit olduğunda çocuklarım çok küçüktü. Onlara kol kanat gerdim. Şu an kızlarımdan Hilal Sümeyye İstinye Üniversitesi'nde hemşirelik okuyor. Diğer kızım Buket Tekin Medipol Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okudu ve şu anda çalışıyor. Oğlum, 22 yaşındaki Berkay Tekin Medipol Üniversitesindeki mezuniyetinin ardından fizyoterapist oldu." bilgisini verdi.

Parklarda veya okullarda 15 Temmuz şehitlerinin adını yaşatmak gerektiğine dikkati çeken Tekin, eşinin adının verildiği okullar olduğunu vurguladı.

Tekin, "Okullarımızda bir değil, binlerce Türkan Türkmen yetişiyor???????. O bizim en büyük gururumuz, en büyük sermayemiz oluyor. " dedi.

Eşinin yardımsever biri olduğunu dile getiren Tekin, ihtiyacı olan bir insana her zaman koştuğunu belirtti.

Tekin, "O, yaptığı iyiliğe karşı bugünde şehitlik mertebesine kavuştu. Bir de bana hep 'Hacca, umreye gidelim.' derdi. Hep bunları anlatırdı, Kur'an-ı Kerim okurdu. Cenab-ı Allah şehitliği nasip etti. En büyük mertebeye kavuştu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, Ramazan Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşine Verdiği Sözü Tutan Şehit Eşi: Çocuklarıma Hem Anne Hem Babayım - Son Dakika

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